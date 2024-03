Enrico Chiesa: "Mi dispiace per Joe Barone, persona schietta che ha fatto tanto per la Fiorentina. Spero che i viola riescano a ripartire"

Dal Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino, l'ex giocatore viola Enrico Chiesa ha lasciato un pensiero per Joe Barone, dirigente gigliato scomparso prematuramente. Tuttomercatoweb.com riporta le sue parole: "Ho conosciuto Joe Barone e mi è dispiaciuto veramente molto. Sono vicino alla sua famiglia, a tutta la Fiorentina, a Commisso. Mi auguro che la Viola possa ripartire: viene a mancare un personaggio molto importante, che ha fatto tanto in questi cinque anni".

Poi prosegue così: “Penso non sia facile, ma credo che la Fiorentina sia una famiglia importante. Commisso è vicino alla squadra e alla città: tutti riusciranno a uscirne, è un dispiacere enorme per tutti, anche per chi come me l'ha conosciuto”.

Infine un ricordo sulla persona: "Molto schietto: abbiamo avuto diversi incontri, abbiamo parlato sempre con grande rispetto tra le parti. Ha fatto tanto per la Fiorentina".