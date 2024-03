Amrabat torna a Firenze, ma solo di passaggio. Il Milan pensa ad altro, la Juventus riflette. Il marocchino possibile pedina di scambio per Arthur?

Sofyan Amrabat non sarà riscattato dal Manchester United. Ormai la certezza c'è ed è chiara, visto che ten Hag non utilizza il marocchino come titolare da oltre due mesi. Un rendimento sotto le aspettative non ha convinto gli inglesi a sborsare altri 20 milioni (+5 di bonus) oltre ai 9 già pagati alla Fiorentina.

Al Milan farebbe comodo, ma i rossoneri pensano ad altro

Amrabat tornerà così in viola, ma solo di passaggio. Il suo futuro sarà infatti altrove, con la società viola pronta a tenere l'operazione positiva nonostante il mancato incasso. Tra le squadre interessate potrebbe esserci il Milan, con il giocatore che per caratteristiche potrebbe rispondere al centrocampista che i rossoneri cercheranno sul mercato. Ma allo stato attuale il club milanese sta facendo valutazioni su altri profili e quindi questo tipo di opzione può considerarsi abbastanza fredda.

Amrabat apre alla possibilità Juventus e la Fiorentina lo può usare come pedina di scambio

Ci pensa la Juventus dove ha in Giuntoli un suo grande estimatore. Le valutazioni vertono principalmente sul come impostare la trattativa: il club bianconero sarebbe propenso a un prestito ma in questo caso Amrabat dovrebbe prima rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2025 con i viola. Un’altra strada porta a uno scambio con Arthur che in viola sta facendo bene, ma ha un ingaggio molto pesante per le casse della Fiorentina. Amrabat, dal canto suo, sarebbe aperto alla soluzione Juventus, un primo fattore per provare ad aprire un dialogo tra i due club nel prossimo mercato estivo. Lo scrive calciomercato.com