Pioli tira un sospiro di sollievo per il proprio reparto difensivo in vista della gara contro la Fiorentina

Buone notizie in casa Milan in vista del rientro in campo dopo la pausa nazionali contro la Fiorentina, fissato per sabato sera al Franchi. Pioli avrà a disposizione Simon Kjaer, difensore danese che dopo il problema nell’amichevole tra Danimarca e Svizzera si è sottoposto a esami strumentali che non hanno rilevato nessuna lesione di tipo muscolare.

Il difensore dunque sarà in lista per i convocati della gara per i rossoneri. Rientro importante tra le fila rossonere vista anche l'assenza di Kalulu per infortunio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.