Giornata di presentazione in casa Milan per Riccardo Sottil, arrivato dalla Fiorentina l'ultimo giorno di mercato e debuttante ieri a San Siro nella vittoriosa gara di Coppa Italia contro la Roma, valsa alla squadra di Conceicao la semifinale del torneo.

“Abbiamo cercato profili che giocassero in Italia e che conoscessero il nostro campionato. Sottil cerca sempre l’uno contro uno, può giocare su entrambe le fasce, è giovane e ha margine di crescita", ha detto Zlatan Ibrahimovic, dirigente rossonero, prima di lasciare la parola all'ex ala della Fiorentina.

‘Grazie Fiorentina, per me il Milan è un sogno’

Parla così Sottil: "Volevo ringraziare la Fiorentina che mi ha permesso di essere qui e cogliere questo treno. Il Milan per me è un sogno. Lo guardavo sempre, mi piaceva Pato, Zlatan non lo nomino, è una passione che c'è dentro di me da quando ero bambino. Quando sei al Milan l'aspettativa è sempre quella di vincere, è la storia del club che lo dice. Io sono a disposizione di tutti e l'obiettivo è dimostrare di poter rimanere con questa maglia addosso. Il numero 99? È il mio anno di nascita”.

"Mi ha stupito tutto qui. Quando sei fuori e senti del Milan non hai l'idea, quando arrivi te ne accorgi. Ti mettono tutto a disposizione dentro e fuori dal campo. È pieno di giocatori fortissimi, ti metti in competizione e cresci su ogni aspetto. Con il mister ho parlato molto velocemente, mi ha chiesto come stessi, poi avremo modo di parlare nei prossimi giorni. Io sono a disposizione e pronto a giocare”.