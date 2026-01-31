La formazione della Fiorentina Primavera: Galloppa conferma la formazione tipo. Braschi torna al centro dell'attacco

Pochi minuti fa il tecnico della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha reso noto l'undici titolare che alle ore 15 scenderà in campo contro il Torino.

Le scelte di Galloppa sono confermate: Perrotti confermato in difesa, davanti torna Braschi

Il tecnico gigliato deve fare i conti con due assenze: mancano ancora Keita e Puzzoli, out per infortunio, e di Balbo, quest'oggi ancora aggregato con i grandi. Tra i pali torna Fei, mentre in difesa c'è la conferma di Perrotti, tra i più positivi contro il Genoa. Davanti tornano Kospo e Braschi dopo le assenze dovute alle convocazioni con la Prima Squadra di Paolo Vanoli.

Questa la formazione titolare dei ragazzi viola:

Fiorentina (4-2-3-1): Fei; Trapani (C), Sadotti, Kospo, Perrotti; Montenegro, Deli; Bertolini, Angiolini, Mazzeo; Braschi. All.: Daniele Galloppa.