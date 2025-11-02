Da pochi minuti la Fiorentina è arrivata al Viola Park dopo la sconfitta contro il Lecce. Il centro sportivo di Bagno a Ripoli è presidiato dalle Forze dell'Ordine dopo la contestazione dei tifosi viola a termine del match di questo pomeriggio.

Ritiro e confronto

In un VP blindato, è entrata la squadra che dovrebbe entrare in ritiro da questa sera (LEGGI QUI). Sarebbe questa la decisione della società viola, in attesa di conoscere il futuro di Pioli. Secondo Gianluca Di Marzio sarebbe in programma un incontro tra la dirigenza viola e l'allenatore per capire se ci sono i presupposti per continuare insieme.

Gli striscioni

La situazione è in continua evoluzione. Intanto a Firenze si moltiplicano gli striscioni dei tifosi viola contro società e squadra.