Fortini-Fiorentina: c'è ottimismo sul rinnovo. Il punto della situazione

Il futuro di Niccolò Fortini sarà, salvo sorprese, ancora alla Fiorentina. Per l'esterno classe 2006 la società viola ha sempre chiuso la porta ad una possibile partenza (alla Roma in primis), col giocatore che oggi è entrato a tutti gli effetti nelle rotazioni della prima squadra. E che proprio per questo anche a gennaio non si muoverà. La dimostrazione di fiducia da parte del club gigliato nei suoi confronti potrebbe essere presto rinnovata.

Ottimismo per il prolungamento

Dalle ultime raccolte da Tuttomercatoweb.com, infatti, la Fiorentina e l'entourage del giocatore sono in stretto contatto per quel che riguarda il prolungamento, con le parti che hanno fatto passi avanti in questo senso anche nelle ultime ore.

Al vaglio la nuova durata del contratto

Al Viola Park si respira ottimismo, con l'attuale accordo in scadenza nel 2027 che sarà prolungato e adeguato economicamente. Le parti, posta la reciproca volontà di trovare la quadra, proprio in queste settimane stanno discutendo sulla durata e sulla nuova scadenza. Nel momento in cui anche gli ultimi nodi saranno sciolti, arriverà anche la firma e la relativa ufficialità.