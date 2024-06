La Roma potrebbe avere il problema Dybala e avrebbe pensato di cautelarsi con... Ikoné

L'interesse della Roma per Jonathan Ikoné va avanti ormai da un po' di tempo, nonostante il cambio nel ruolo da ds. Il neo incaricato Ghisolfi potrebbe ritrovarsi con il problema Dybala, visto che da luglio l'argentino potrebbe essere tesserato da un club estero pagando la sua clausola da 12 milioni. Per questo, secondo Il Messaggero, la Roma si sarebbe messa in cerca proprio di Ikoné, alternativo a Zhegrova del Lille: curiosamente proprio il calciatore che i francesi acquistarono dopo aver ceduto Jorko alla Fiorentina.