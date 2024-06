Gonzalez e una comparsata da ectoplasma ad Atene: stavolta la Fiorentina le ascolterà eccome le offerte della Premier

Oneri e onori di essere il più forte, il più pagato e soprattutto il numero dieci. Quando le cose non funzionano e la stagione frana malamente, i primi imputati sono sempre i più rappresentativi e dunque Nico Gonzalez nel nostro caso. L'argentino è stato uno dei grandi assenti di Atene (e non solo), al termine di una stagione altalenante, un po' come le due precedenti.

Il Corriere dello Sport lo definisce addirittura ectoplasmatico, per la sua incapacità di incidere alla OPAP Arena, e apre a scenari che in ottica futura potrebbero portarlo lontano da Firenze. La Fiorentina ha sempre rispedito al mittente le offerte per lui ma in estate l'approccio sarà diverso e in caso di proposte dalla Premier intorno ai 40 milioni, l'apertura alla cessione ci sarà eccome.