La Fiorentina finalmente saluta Sabiri. La cifra spropositata "pagata" dai viola per ogni suo minuto in campo a Firenze

Non è stata di certo un'operazione fortunata quella che ha portato Abdellhamid Sabiri alla Fiorentina, in un'avventura conclusasi ieri con la naturale scadenza del contratto del giocatore in viola.

L'avventura

Arrivato nel gennaio del 2023 in viola dalla Sampdoria, il marocchino rimase sei mesi in blucerchiato, anche se gli screzi con Stankovic ne ridussero l'impiego al minimo dopo il mondiale in Qatar. In viola, poi, né Italiano né Palladino lo hanno mai considerato realmente un valore aggiunto, con il giocatore che ha vagato in prestito in Medioriente tra Al-Fayha, Ajman e Al-Taawoun.

Cifra spropositata

Il Corriere Fiorentino stima che con un contratto lordo da 1,48 milioni di euro all’anno (800 mila netti) e i soli 40 minuti in viola concessi da Pioli quest'anno, la Fiorentina abbia pagato ogni singolo minuto in campo del giocatore in maglia viola la bellezza di 62,5 mila euro.