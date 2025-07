FOTO - Parata di stelle al Mondiale per Club: tre campioni passati dalla Fiorentina in posa per la finale

Il Mondiale per Club è letteralmente agli sgoccioli, con la finale fra Chelsea e Paris Saint Germain che si disputerà questa sera. Intanto, in occasione dell'atto conclusivo, una serie di grandi ex campioni del calcio è volata negli Stati Uniti per l'evento.

Fra questi, anche il Re Leone Gabriel Omar Batistuta, un'istituzione per la Fiorentina e per lo sport argentino. Assieme a lui anche tanti altri volti noti, fra cui altri due ex viola come Roberto Baggio e Frank Ribery. Una parata di stelle in posa con il trofeo del torneo, che una fra inglesi e spagnoli alzerà questa sera.

Bati, Baggio e Ribery insieme al Mondiale per Club