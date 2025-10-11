Graziani difende Pioli: "Grande allenatore anche se non sta incidendo sul rendimento della squadra. Rispetto all'anno scorso..."

Anche Ciccio Graziani, in collegamento a Radio Sportiva, ha detto la sua sul momento negativo della Fiorentina, squadra nella quale ha militato dal 1981 al 1983.

Su Pioli

“Esonerare Pioli? Assolutamente no, io lo difendo, Stefano è bravo anche se non sta incidendo sul rendimento della squadra: vedo tanti giocatori in difficoltà e non capisco perché, il rendimento attuale della stragrande maggioranza dei giocatori è sottotono.

Sulla rosa

Sulle differenze tra la rosa data a Palladino e quella a Pioli, Graziani ha invece avuto a dire: "La Fiorentina nei singoli è più forte dell’anno scorso, anche se il campo non sta dando la stessa risposta”.