Viti: "Dodô è un toscanaccio, anzi è un fiorentino. Il brasiliano è viola dentro"

Mattia Viti sta provando ad essere profeta in patria. Fiorentino, tifoso della Fiorentina, in estate ha accettato di mettersi alla prova con la maglia viola addosso.

“Dodô un toscanaccio”

Ma di ‘fiorentini’ nello spogliatoio ce ne sono diversi, anche calciatori insospettabili, come ad esempio Dodô. A spiegare questo concetto ci ha pensato proprio lo stesso Viti, intervistato da RTV38: “E' un brasiliano e con Firenze non c'entrerebbe niente. Ma è un toscanaccio, anzi è un fiorentino, parliamoci chiaro”.

“Dentro è viola”

E poi ha aggiunto: “Chiaramente i termini non può saperli tutti. Però dentro è viola”.