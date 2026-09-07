Pongracic solo pre allertato da Bilic per la Nations League. E il nuovo CT annuncia: "Dovrò parlarci"

La Croazia chiude il capitolo Dalic e (ri)apre il capitolo Bilic per quanto riguarda il ruolo di commissario tecnico.

Un nuovo capitolo

Nelle scorse ore il nuovo CT croato ha annunciato la squadra convocata per le quattro partite di Nations League che i croati giocheranno tra fine settembre e inizio ottobre contro Repubblica Ceca, Inghilterra e Spagna (doppio impegno).

E Pongracic…

Marin Pongracic risulta essere nella lista dei giocatori in stand by, quindi in attesa di una vera e propria convocazione. Il CT Bilic in conferenza stampa ha annunciato di dover ancora parlare con il difensore viola. Da capire se sarà definitivamente chiamato con la sua nazionale oppure rimarrà a Firenze.