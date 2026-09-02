Brovarone: "Paratici ha sondato altre piste prima di Grosso. Ranieri-Pongracic la miglior coppia difensiva ad oggi"

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha commentato a Radio Bruno Toscana la campagna acquisti della Fiorentina: “E' stato un mercato di risanamento assoluto e di uscite pesantissime. Per una volta, però, la qualità dei calciatori arrivati è davvero importante. Adesso tocca a Grosso farli diventare squadra, la figura dell'allenatore in certe rivoluzioni fa una differenza enorme. Spero che l'ex tecnico del Sassuolo sia stata la scelta giusta”.

“Grosso non la prima scelta”

Poi ha aggiunto: “Credo che Paratici abbia provato a prendere allenatori del calibro di Gasperini e che solo in un secondo momento sia andato su Grosso. Sono altresì convinto che si sia arrabbiato con lui per le prime due prestazioni, ma al tempo stesso penso si debba dare tempo all'allenatore visti i tanti elementi nuovi. Le dichiarazioni su Kean, in contrasto rispetto alla società, invece mi hanno stupito”.

“Goncalves acquisto importante”

Infine su Goncalves e la difesa: “Il portoghese è forte e ha esperienza internazionale, un acquisto importante nell'ultimo giorno di mercato. Vedo qualche difficoltà in più in difesa, dove Dragusin non mi sembra in condizione. In questo momento forse la coppia difensiva migliore sarebbe quella composta da Pongracic e Ranieri”.