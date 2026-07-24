Entra Oulai e Fagioli si sposta: mossa tattica o c'entra il mercato? Le indicazioni sul centrocampo viola dall'ultima amichevole

L'amichevole col Gubbio ha già restituito alcuni spunti interessanti sulla nuova Fiorentina di mister Grosso e, anche se siamo veramente agli inizi, si vedono le prime indicazioni di rilievo.

Come cambia il centrocampo

Una su tutte, quella sul centrocampo a 3 proposto dal tecnico ex Sassuolo: si sono visti due blocchi diversi, uno per tempo. Il primo composto da Mandragora in regia, con Atta e Ndour da mezzali; il secondo con Fagioli vertice basso, accanto a Brescianini e Fabbian. Tutto nella norma, ma è stato l'ingresso del tanto atteso Oulai a cambiare le carte in tavola.

Tattica o mercato?

Infatti, l'ivoriano si è sistemato proprio in cabina di regia, spostando Fagioli come mezzala. Qui La Nazione pone l'interrogativo: scelta tattica, o di mercato? Visto che nelle idee di Grosso e di Paratici la mezzala a destra sarà Thorstvedt, il decentramento di Fagioli potrebbe essere un segnale chiaro del nuovo allenatore.