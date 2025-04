Per Robin Gosens in ballo non c'è solo l'Europa con la Fiorentina ma anche quella che gli può offrire la nazionale tedesca, in vista delle qualificazioni e poi dei prossimi Mondiali, in programma l'anno prossimo. L'esterno viola ne ha parlato così a Der Spiegel:

"Sono abbastanza rilassato riguardo al futuro della mia carriera. L'unica cosa che mi spaventa è il fatto che la Coppa del Mondo del 2026 sia l'ultima possibilità realistica per me di realizzare questo grande sogno. La mancata convocazione ai Mondiali del 2022 è stata una sorpresa molto grande per me. Mi ha colpito duramente. È ancora molto difficile per me accettare di aver mancato il sogno di una vita per così poco. Ricordo ancora che il ct Nagelsmann mi disse al telefono che non mi avrebbe convocato. Sono scoppiato in lacrime, ho chiamato mia moglie. Quello è stato un momento molto brutto. Anche se a posteriori devo dire che è stato giusto non portarmi".