Non è stata la prima, ma neanche la seconda volta, che Robin Gosens ha inciso su una partita della Fiorentina facendo fronte all'assenza di Kean. Nella rosa gigliata infatti, il tedesco è uno tra quelli con più gol nel curriculum e la sua propensione la si vede e la si è vista tutta nel corso della stagione. Gli sono bastati pochi minuti con il Celje per riprendere il filo del discorso, interrotto un paio di settimane prima. Il suo impatto però, sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, va al di là dei numeri ed ha un legame molto più stretto con il concetto di leadership.

Gosens in sostanza pesa molto di più dei 7,5 milioni previsti per il riscatto del suo cartellino: la Fiorentina ce li ha già pronti da una parte. Con lui non è ammesso alcun giochino tra le parti che possa interrompere il rapporto, come accaduto in recenti casi.