Un altro test senza bomber per Palladino ma a Siviglia si va con Kean! Beltran costretto a 'improvvisarsi' nuovamente centravanti

Paradosso vuole che ad operare da centravanti domani contro l'Empoli sia un ragazzo che a Firenze c'era arrivato sì per far quello di lavoro ma che poi si è trovato a interpretare tutt'altro: Lucas Beltran. A Cagliari però dall'argentino sono arrivate buone risposte, oltre al gol dell'1-2, di testa per altro. E nel derby di domani sarà proprio l'argentino a fare coppia con Gudmundsson, vista la prolungata assenza di Kean, causa problemi familiari.

Moise però tornerà a Siviglia, scrive La Nazione, e questa è un'ottima notizia visto il blasone del Betis e le difficoltà di giocarsi una semifinale d'alto livello senza il proprio bomber. Domani con l'Empoli un altro test in cui trovare soluzioni diverse per Palladino.