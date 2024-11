Semplici: "La Fiorentina sta mettendo in mostra giocatori lasciati partire da piazze di spicco. Soddisfatto per il mio concittadino Baroni alla Lazio"

Leonardo Semplici, ex tecnico della Fiorentina Primavera, di SPAL, Cagliari e Spezia in Serie A, e fiorentino di nascita, ha espresso il suo commento sul campionato in un'intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno, partendo dal cambio sulla panchina del Lecce con l'arrivo di Giampaolo dopo l'esonero di Gotti: “Già dopo lo 0-6 con la Fiorentina era stata paventata una simile eventualità, ma non mi permetterei mai di esprimere dei giudizi. Giampaolo ad ogni modo ha studiato e torna in pista animato dalla volontà di tornare a mostrare il proprio valore”.

“Sulla Fiorentina e la Lazio…”

Semplici ha dato poi il suo parere sulla Fiorentina e la Lazio: “Sono soddisfatto per il mio concittadino Baroni. E dopo c’è la Fiorentina, che mette in mostra calciatori lasciati partire da piazze di spicco.

“E per lo scudetto…”

E poi prosegue sulle altre squadre in vetta: "Il Napoli con Conte, gli orobici che si sta confermando ad altissimi livelli, la Juve che ha iniziato un nuovo percorso… Ma la mia favorita finalizzato alla vittoria lo Scudetto rimane l’Inter”.