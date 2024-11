Arrivano elogi per questa Fiorentina anche da parte dell'ex allenatore gigliato Giuseppe Iachini, il quale ha commentato l'attualità dell'ambiente viola a Toscana TV: "Sono contento per Commisso, ha migliorato la squadra di anno in anno. In questo mercato non è stato sbagliato nulla, sono stati acquistati i giocatori adeguati per aprire un ciclo. E' chiaro che quando parti bene si crea sempre un ambiente particolare a Firenze".

“Anche io avevo chiesto Kean quando ero a Firenze”

Poi si espresso sul centravanti viola Moise Kean: “Lo avevamo richiesto quando ero a Firenze ma non è stato possibile prenderlo. Lui arriva a Firenze dopo esperienze in squadre importanti con grandi campioni, e con l'età e l'ambiente che serve per poter esplodere”.

"Palladino ha saputo cambiare la rotta"

Iachini prosegue: “Palladino ha avuto una grande intelligenza nel cambiare rotta, e adesso va in campo con fiducia e convinzione sfruttando al meglio le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. La rosa della Fiorentina è competitiva; se elementi come Terracciano, Biraghi e Martinez Quarta non giocano ti fa capire il livello dei giocatori che sono arrivati”.