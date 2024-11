Nessun contrattempo per Dodô: il brasiliano regolarmente presente all'allenamento di oggi - FOTO

Dopo la convocazione last minute con la nazionale brasiliana, arrivata oltre i termini a causa della squalifica ricevuta da uno dei difensori verdeoro già presenti in rosa, la partecipazione di Dodô alla trasferta di Como è stata messa in dubbio a piu riprese. Il lungo viaggio interoceanico che il classe 1998 è stato costretto a fare, in altre occasioni ha dimostrato destabilizzare coloro che spesso sono stati obbligati a lunghe tratte come questa.

I dubbi in vista di comò erano tanti, ma Dodo non vuole scherzi

Lo stesso giocatore però ha voluto togliere ogni dubbio, dimostrandosi di fare pronto e a disposizione già a partire dall'allenamento di questo pomeriggio. Il laterale infatti, che era impegnato mercoledì notte con la nazionale brasiliano, ha regolarmente partecipato all'allenamento con i compagni di fatto candidandosi per una maglia da titolare in vista di domenica.

A darne notizia è stato lo stesso giocatore, che tramite un Instagram Stories ha pubblicato un immagine della seduta odierna. Questa la foto in questione: