Bucciantini: "Con questa Fiorentina non bisogna focalizzarsi sui moduli, il gruppo a disposizione di Palladino è forte. I viola con la Lazio..."

Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha analizzato alcuni temi di casa Fiorentina e risposto alle tante domande dei tifosi viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“In questo momento Beltran è titolare sicuramente, e penso che se gioca cosi possa fare anche la riserva di Cataldi. La posizione di Bove però è fondamentale, ti permette di giocare con piu soluzioni e l’albero di Natale è una di queste opzione. Con due giocatori sulle fasce come Gosens e Dodo io proverei a giocare con il 4-1-4-1: con la spinta di loro due sulle fasce, avresti la possibilità di assaltare gli avversari con 5 giocatori. La Fiorentina lascia Cataldi davanti alla difesa e tutti attaccano la porta, anche Adli ha dimostrato di saperlo fare molto bene questo lavoro. Non dobbiamo però focalizzarsi sui moduli, ma se stanno tutti bene sappiamo chi sono gli undici titolari, a differenza degli anni scorsi”.

“Lo scorso anno la Fiorentina subiva il ritorno dalle soste per le nazionali”

Ha parlato anche della pausa concessa da Italiano alla squadra: “Mi ricordo che l’anno scorso dopo una sosta rientrammo malissimo, perdendo con l’Empoli al rientro. Eravamo arrivati alla sosta con qualche vittoria di fila, e poi sciupammo tutto. Abbiamo qualche dubbio e paura su questo rientro perchè abbiamo lasciato il campionato con una classifica che era tanto che non si vedeva a Firenze, in caso di vittoria si potrebbe assottigliare ulteriormente la classifica. Ma molto dipenderà anche da come si presenterà il Como, dobbiamo sempre tener conto dell’avversario che ci troviamo davanti”.

“Il Como non è un avversario semplice da affrontare, ma la Fiorentina ora è una squadra forte”

Qualche parola sugli avversari di domenica, il Como di Fabregas: “Il Como ha avuto un brutto esordio contro la Juventus, ma da quel momento è migliorato molto. Ha giocato una parte di stagione, qualche settimana fa, in cui era tra le squadre che giocava uno dei migliori calci proposti in Serie A: hanno giocano nello stesso periodo tre partite eccezionali contro Bologna, Napoli e Atalanta. Hanno fatto 4 punti ma meritavano di farne 7. Quando gioca bene il Como è capace di metterti in difficoltà: sanno far girare bene il pallone e, anche se non impegnano tanto il portiere, fanno lavorare gli avversari in fase difensiva. Non sarà una partita facile ma la Fiorentina che abbiamo lasciato era capace di comandare il gioco e di tenere bene il campo. Penso che in questo momento chi gioca contro la Fiorentina sa di affrontare una squadra forte”.

“Fiorentina e Lazio hanno una peculiarità”

Ha poi concluso: “La Fiorentina, come la Lazio di Baroni, ha una particolarità unica. Nonostante entrambi i club abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione in estate, e entrambi gli spogliatoi si stanno comportando come se si conoscessero ormai da molti anni. E questa è una cosa che alla lunga non può che portare benefici".