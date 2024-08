Altro che Fiorentina e Bologna, Logan Costa se ne va in Spagna. E la cifra è notevole

Il difensore capoverdiano Logan Costa è stato tra i profili seguiti dalla Fiorentina per sostituire il partente Nikola Milenkovic prima dell’arrivo del croato Marin Pongracic, ed a lungo cercato anche dal Bologna dell’ex tecnico viola Vincenzo Italiano. Il classe 2001 del Tolosa però non verrà a giocare in Serie A.

Una bella cifra spesa dalla Spagna

Il difensore africano lascerà la Ligue 1 per giocare in Spagna, in Liga, e si accaserà al Villarreal. Come conferma il giornalista di Relevo Matteo Moretto, la dirigenza del Submarino Amarillo è pronta ad investire ben 18 milioni più bonus, per un totale di 20 milioni di euro complessivi per il promettente difensore del Tolosa.

Il tweet di Moretto