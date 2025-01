L'Italia piace a Calvert-Lewin, ma non c'è solo la Fiorentina. La situazione dell'attaccante inglese

La Fiorentina si sta muovendo sul mercato e una delle questioni da risolvere è un vice per Moise Kean. Piace Dominic Calvert-Lewin dell'Everton, che ha rifiutato il rinnovo con il club inglese e ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Ma la Viola non è l'unica squadra italiana interessata.

Calvert-Lewin, non solo Fiorentina

Nei giorni scorsi, Sky Sport ha rilanciato l'interesse dell'Atalanta per il centravanti britannico. Adesso, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Calvert-Lewin è stato offerto anche al Milan di Conceicao. L'Italia è meta gradita, soprattutto da parte dell'entourage, e l'obiettivo è trovare un nuovo club.