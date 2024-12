Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Sky Sport di tematiche di mercato prima della gara contro la Juventus: "Bove è sempre con noi, un ragazzo meraviglioso. Lo aspettiamo. Sul mercato? Edo è difficilissimo da sostituire, ci lavoriamo da un po' e ci stiamo arrivando preparati, stiamo facendo un buon lavoro. Quarta? Il River Plate ha chiesto informazioni, il Chino ha piacere di giocare di più. Vediamo se è possibile accontentarlo, come tutti quelli che ce l'hanno chiesto in passato".

E sullo stadio..

Sullo stadio ‘Franchi’ dichiara: “Commisso ha confermato la sua volontà di dare una mano, ma non abbiamo le informazioni che ci servono per pervenire ad un accordo. Le cifre che avete letto sono campate per aria”.

I nomi per l'attacco

E sui nomi per l'attacco: “Calvert-Lewin? Nomi non ne faccio, stiamo cercando di non guastare il gruppo quindi devono essere operazioni mirate dal punto di vista tecnico ma anche umano”.