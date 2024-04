Allegri: "Fiorentina squadra che offende e gioca molto bene. Non ci aspetta una partita facile, dobbiamo fare le scelte giuste"

Nella classica conferenza stampa prepartita ha parlato l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in vista della gara contro la Fiorentina di domani sera. Queste le sue parole: "La partita con la Lazio è stata importante; adesso però dobbiamo rituffarci nel campionato e consolidare la nostra posizione: la Fiorentina gioca molto bene, dobbiamo fare una partita giusta, perché abbiamo bisogno di fare risultato. La Fiorentina è una squadra che gioca e che offende, non sarà una partita facile. Il calcio dà sempre la possibilità di poterti rifare, domani per noi è una possibilità importante.

Domani l'unica assenza è quella di Milik, fra 15/20 giorni dovremo riaverlo con noi. La formazione non la ho ancora decisa, la decido domani: stiamo molto bene fisicamente e la vittoria ci dà fiducia, servirà una bella prova caratteriale, martedì abbiamo vinto quasi tutti i contrasti"