Pedullà: “La Fiorentina ha ceduto Kayode a pochi soldi. Passare da lui a Joao Mario occasione sprecata"

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato anche di Michael Kayode in un video sul proprio canale YouTube, analizzando la situazione dell’ex calciatore della Fiorentina, cresciuto nel vivaio gigliato prima di passare al Brentford.

“Non è che Kayode lo si è scoperto in Turchia-Italia. Mancini però ha avuto l’intuizione, finalmente, di schierarlo come titolare, e deve essere un passaggio fisso. La Fiorentina lo ha ceduto a pochi soldi, perché non è che Kayode stia mostrando adesso quanto vale, lo aveva già dimostrato a Firenze”.

’Se passi da Kayode a Joao Mario…’

“Quando il Brentford si è fatto avanti per il calciatore la Fiorentina lo ha ceduto in prestito oneroso con un diritto di riscatto, per un totale di circa 18 milioni di euro. Non è una critica alla Fiorentina, le qualità si vedevano già allora, e infatti la Fiorentina aveva programmato di incassare di più. Il fatto è che se da Kayode passi a Joao Mario nella tua rosa, con tutto il rispetto, è una grande occasione sprecata”.

‘Oggi Kayode vale 50 milioni di euro’

“La scorsa estate un paio di big italiane hanno provato a informarsi col Brentford, che lo considerava incedibile e comunque si partiva da una cifra di 40 milioni più bonus, che oggi è aumentata a 50. Giusto o sbagliato che sia, gli inglesi operano in maniera chiara. Kayode è un calciatore di qualità, sicuramente un rimpianto ma un punto di ripartenza essenziale per l’Italia, perché ha dimostrato il suo valore in Premier League”.