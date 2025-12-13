Carlo Conti e quell'amaro paragone calcistico: "Amadeus a condurre Sanremo? Dicono anche che la Fiorentina..."

Il noto conduttore televisivo e tifoso della Fiorentina Carlo Conti, come ogni patito viola che si rispetti, non può certo essere sereno nel parlare della sua squadra, vista la situazione a dir poco drammatica.

L'ennesima citazione ‘viola’

E se già qualche giorno fa era intervenuto ad Atreju, commentando che la sua preoccupazione “è solo per la Fiorentina, non per Sanremo. Quest'anno è una tragedia e il Festival non potrà andare peggio”, oggi si è invece tenuta la conferenza stampa di presentazione della kermesse musicale, che ha nuovamente visto Conti protagonista con un'altra citazione alla Fiorentina.

“Amadeus a Sanremo? Più facile che la Fiorentina…”

Infatti, gli è stato chiesto se le indiscrezioni che vorrebbero Amadeus alla conduzione del Festival nel 2027 fossero fondate. Domanda alla quale Conti ha risposto: “Le indiscrezioni fanno parte del nostro lavoro. Pensate che l'altro giorno c'è stata un'indiscrezione incredibile: che la Fiorentina potrebbe vincere lo Scudetto”. Come a dire che siamo nel reame dei sogni, più che delle possibilità.