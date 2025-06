E nello staff della nuova Nazionale targata Gattuso c'è anche un ex portiere della Fiorentina

Non è ancora ufficiale, ma i contratti degli uomini che comporranno il nuovo staff di Gennaro Gattuso in Nazionale sono già stati firmati. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra i membri del gruppo ci sarà anche l'ex Fiorentina Cristiano Lupatelli, che sarà nel ruolo di preparatore dei portieri insieme a Roberto Perrone.

Tra gli altri collaboratori spunta il nome di Leonardo Bonucci, con i i preparatori atletici che saranno Tanderini e Domenici. Gigi Riccio sarà il vice CT. Il match analyst, invece, sarà Mario Sangermani.