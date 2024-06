Schmidt: "Basta promesse tradite. Faremo pace con la Fiorentina e i tifosi avranno uno stadio degno di Firenze in pochi anni"

Dopo l'incontro con il ministro della Difesa Guido Crosetto in merito alla situazione stadio a Firenze, il candidato sindaco Eike Schmidt ha ribadito la propria posizione sui suoi canali social: “Stamani sono andato dal Ministro Guido Crosetto per risolvere la questione stadio. A Firenze infatti ci sono aree del Ministero della Difesa, come ad esempio l'ex Caserma Perotti a Coverciano, che potrebbero ospitare il nuovo stadio della ACF Fiorentina. Le giunte del Pd non ci hanno mai lavorato, preferendo avventurarsi in soluzioni improbabili, senza copertura finanziaria, plastici rimasti sul tavolo, promesse tradite. Ora basta”.

“Faremo pace con la Fiorentina”

E aggiunge: “I tifosi della Fiorentina hanno diritto a uno stadio degno di tale nome, il progetto sportivo della società ha bisogno di una struttura adeguata per crescere. Il Ministro mi ha garantito che prenderà in esame le aree che gli sottoporremo. Faremo la pace con la proprietà della Fiorentina e in pochi anni Firenze avrà un nuovo stadio degno della città e della sua squadra”.