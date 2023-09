Gianassi: "Donzelli sbaglia come sempre, è il governo Meloni che ha fatto perdere i fondi del PNRR per il Franchi, non Nardella"

Il deputato dem Federico Gianassi in risposta all'attacco di quello di Fdi Giovanni Donzelli al sindaco di Firenze Dario Nardella sui finanziamenti destinati allo Stadio Franchi, ha detto: “Capisco l'imbarazzo di Donzelli che è costretto a difendere il governo parlando di un anno di risultati anziché di ciò che è evidente a tutti, cioè un anno di miserabili fallimenti, dall'economia in difficoltà ad una manovra di bilancio senza risorse, dalla benzina alle stelle ai numeri di sbarchi in aumento: l'elenco delle promesse mancate e dei fallimenti di questo governo è enorme. Ma che il deputato di Fdi decida di attaccare il sindaco di Firenze sui fondi del PNRR laddove si registra l'ennesima e clamorosa sconfitta del governo, è davvero incredibile”.

E ancora: "Dario Nardella ha il merito di aver ottenuto dai governi precedenti i 130 milioni per la riqualificazione del Franchi ottenuti a fronte del vincolo di tutela monumentale e poi gli ulteriori 55 milioni ottenuti dai dal PNRR che il governo Draghi aveva assegnato a Firenze. È il governo Meloni ad avere perso queste risorse insieme ad altri 16 miliardi, di cui 13 dovevano andare a favore dei comuni italiani. Anzichè attaccare il sindaco di Firenze, Donzelli si rivolga al suo governo e gli chieda di rimboccarsi le maniche e risolvere i problemi che sul PNRR sta creando al Paese".