Massimo Orlando: “Tre punti persi che fanno malissimo, ma la Fiorentina è diversa. C’è da fare chiarezza su Fortini”

A Toscana TV ha parlato l’ex calciatore viola Massimo Orlando, provando a soffermarsi su alcuni temi salienti della sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari.

‘Prestazione non da buttare, Fiorentina viva’

“La Fiorentina ha commesso degli errori sui gol subiti, la squadra è sembrata viva, nonostante il sicuro passo indietro sul piano del gioco rispetto a Bologna e anche alla gara col Milan. Il Cagliari però ha reso le cose molto più difficili alla Fiorentina, perché copriva tutte le zone del campo con bravura, ed ha fatto tutto bene nei contropiede che hanno portato ai gol. Sono tre punti persi che fanno malissimo, ma la prestazione non è da buttare, è una Fiorentina diversa. Dodô e Solomon sulla fascia mi sono piaciuti, così come Gudmundsson, nel vivo della partita per tutti i 90 e passa minuti. Il centrocampo è stato un po’ in difficoltà”.

‘Normale che Fagioli venga marcato a uomo’

“Non mi sono esaltato per la prova di Bologna, nonostante la felicità per il risultato, i rossoblù però hanno concesso spazi enormi alla Fiorentina, lo stesso col Milan e anche nel secondo tempo con la Lazio. Nelle gare come col Cagliari, con dieci giocatori dietro la palla, o hai chi salta l’uomo e trova la giocata, altrimenti come prima cosa devi sperare di non prendere gol, perché è lì che poi cambia tutto. E non ci si può stupire che venga piazzato un calciatore in marcatura su Fagioli, è assolutamente normale che ciò accada. La Fiorentina deve poi fare chiarezza sulla situazione di Fortini, scendere in campo nel turbinio del mercato non lo aiuta”.