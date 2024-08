Lamioni: "Gudmundsson-Colpani-Kean trio che intriga, ma a centrocampo mancano almeno tre giocatori. Spero che contro il Parma..."

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo contro il Grosseto per una nuova amichevole in questo pre campionato. A Radio Bruno, anche per parlare della sfida, è intervenuto Giovanni Lamioni, presidente della società maremmana.

‘Prima uscita stagionale per il Grosseto’

“Per noi sarà la prima vera uscita stagionale, credo che nella Fiorentina si vedranno ragazzi che non si sono visto fino ad ora per altri impegni”.

‘Servono almeno tre innesti in mezzo al campo’

"Mercato? Io sono malato di Fiorentina, avrei voluto vedere due nuovi centrocampisti già da ora. Gudmundsson-Colpani-Kean è un trio che mi intriga parecchio, ma a centrocampo servono almeno tre innesti. Andare a Parma con i soli Mandragora, Bianco e Barak sarebbe pericoloso".