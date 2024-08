Doveva tenersi oggi un incontro sul futuro tra la Fiorentina e Nico Gonzalez, con l'argentino di ritorno dall'impegno vittorioso in Copa America di qualche settimana fa.

Un incontro per discutere di futuro e di quelle che potrebbero essere le prospettive per l'ex Stoccarda. Doveva tenersi il meeting, ma come riporta Radio Bruno il tutto è slittato a domani.