L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco ‘Ciccio’ Baiano è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare dell'attuale momento in casa viola: “La squadra è stata brava a tenere aperta la qualificazione, a Siviglia non era facile. Il Betis è fortissimo davanti, ma ha concesso tanti spazi e la Fiorentina c'era, a livello di prestazioni. Anche perché anche loro hanno segnato principalmente per due nostri errori. L'ho vista equilibrata e ci sono tutte le potenzialità per ribaltarla al ritorno”.

Sulle assenze: “Dodô spero rientri, è naturale che sia fondamentale per la squadra. Kean, invece, non penso abbia problemi fisici. Occorrerà capire come sta, a livello mentale. Roma? Favorita per la Champions League, la Fiorentina rischia tanto domenica. E sarebbe un disastro non arrivare in Europa il prossimo anno. Ranieri ha oggettivamente fatto un capolavoro con i giallorossi”.