L’ex attaccante della Fiorentina Sauro Fattori ha parlato a Toscana TV commentando le vicende della squadra di Palladino a 360 gradi, dopo le sette vittorie di fila ottenute.

“Dopo il grande successo con la Roma la Fiorentina ha ottenuto due vittorie da squadra importante, dimostrando che può competere. A Genova la Fiorentina ha dominato, mentre a Torino ha pensato solo al risultato e bisogna fare attenzione a questo: ciò che ha permesso alla squadra di Palladino di fare tanti punti è essere brillante e cercare sempre di giocare. Adesso serve mantenere la calma, non si può già parlare di Champions League. La dirigenza ha messo a disposizione di Palladino una buona rosa e il modo con cui gioca il tecnico viola ti obbliga ad andare in verticale. Non a caso il gol a Torino arriva su un pallone giocato in verticale. Palladino ha saputo mettere a posto Colpani, che non è Dybala. L’ex Monza è un lavoratore, di buona tecnica, ma non deve avere l’obbligo del gol e del dribbling”.

’Preferisco Kouame per 5 giornate che acquistare un vice Kean’

“Tra avere Kean e Kouame c’è differenza, anche perchè le caratteristiche sono diverse. Kean difende palla meglio di Vlahovic, che non brilla in quell’aspetto. È tornato Mandragora, di cui sono un estimatore, che dà esperienza e affidabilità alla squadra. È nettamente migliore di Amrabat. Vice Kean? Già se si parla di vice si parla di qualcuno che è inferiore, più scarso, ma poi serve capire come questo calciatore è caratterialmente. Vero che Kean può infortunarsi, ma preferisco avere 5 giornate su 38 Kouame che è uno che non rompe e sa stare nel gruppo. È un calciatore che per l’allenatore che è sempre una buona risorsa per un allenatore. Bisogna stare attenti a non rompere il giocattolo. Se la Fiorentina arriva a gennaio in questa posizione significa che le cose vanno bene. Djuric? Non sarebbe il vice Kean, ma solo un altro attaccante”.

‘Palladino avrà tanti difensori da gestire, su Richardson dico che…’

“Pongracic pagato 15 milioni? Ora c’è Comuzzo che ne vale 30…dico per dire, ma il croato ha da dimostrare il proprio valore, è arrivato dal Lecce. Il Moreno visto in Conference League mi è piaciuto, ed arriverà anche Valentini a gennaio. Ci saranno tanti difensori da gestire per Palladino, non sarà facile. C’è anche Martinez Quarta, che è superiore a Pongracic. Bianco sta giocando molto bene a Monza e l’anno di esperienza che sta facendo per lui è molto importante. Richardson è volenteroso, lo considero il sostituto di Bove, giocando un po’ più largo può sfuggire alle problematiche, al momento nel mezzo del campo fa un po’ fatica”.