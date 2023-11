"Italiano vuol far passare la sua squadra per una 'big' quando in realtà... Ci sono solo due top nella Fiorentina"

Il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti è passato da Radio Bruno Toscana per parlare della Fiorentina nel giorno del match al Genk di Conference:

Salto di qualità cercasi

“Il salto di qualità, quello vero, non riesce senza qualità in rosa. Per comportarti da grande squadra sul campo, come fa la Fiorentina a volte, bisogna disporre di grandi calciatori”.

Nico, Jack e… basta.

Poi ha aggiunto: “Ma la Fiorentina ne ha solamente due, Bonaventura e Gonzalez. Se ti comporti da grande e poi ti accorgi che non lo sei, arriva la frustrazione. Italiano dovrebbe variare, altrimenti le squadre ti conoscono e ti aspettano”.