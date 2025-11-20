Alla cena con asta di beneficienza organizzata dall'Associazione Davide Astori al Viola Park è presente anche l'altro fratello di Davide Astori, Marco, diventato ufficialmente il nuovo presidente dell'associazione. Questo un estratto delle sue parole a margine dell'evento:

“L’emozione per me è fortissima, soprattutto questa sera. E’ la mia prima uscita da presidente, questo perché dallo scorso giugno la famiglia ha voluto essere più nel vivo della’Associazione. Ringraziamo comunque Luigi Miranda, l’ormai ex presidente, che ci ha dato tanto e ci ha fatto fare tanta esperienza. Come famiglia abbiamo comunque voluto cercare di entrare piu nel vivo e per questo c'è stato questo avvicendamento".

“Quella di stasera è una serata emozionante per noi”

Ha anche aggiunto: "Per noi è una serata emozionante, che rappresenta un vero e proprio punto di partenza: vogliamo fare tante cose, anche un po’ ambiziose, e ce la metteremo tutta. Siamo in contatto con il Monzino, centro cardiologico di Milano ma anche con altre realtà. In futuro sveleremo anche qualcos’altro. Mi auguro che sia una serata speciale per tutti”.

“Quando scendiamo a Firenze è sempre un'emozione”

Ha poi sottolineato il forte legame con Firenze: "Mi fa tanto piacere, e lo diciamo tutte le volte che scendiamo a Firenze. E’ sempre un emozione venire a Firenze, perchè si respira il bene che la gente ci vuole. Ci fa molto piacere essere a qui”.

“Siamo dispiaciuti per quello che succede alla Fiorentina, ma la squadra ne uscirà”

Ha concluso anche parlando della squadra, e della separazione da Stefano Pioli: “Siamo molto dispiaciuti dalla situazione della squadra perchè le potenzialità ci sono. Ovviamente ci dispiace anche per Stefano, ma il calcio sappiamo che è cosi. Sono però convinto che la Fiorentina per la squadra che ha costruito prima o poi ne uscirà: i ragazzi devono imparare a lottare anche in quella posizione. E’ difficile ma ce la possono fare”.