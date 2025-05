A Conte piace Fagioli. E se si dovesse concretizzare il ritorno dell'allenatore alla Juventus...

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto anche sul futuro di Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina in prestito dalla Juventus. Se stasera la squadra viola non centrerà la Conference League, non scatterà l'obbligo di riscatto dai bianconeri, che potrebbero riaccoglierlo in estate.

Il giocatore classe 2001 piace molto ad Antonio Conte, che già a gennaio lo aveva osservato per il suo Napoli. Le voci di un possibile ritorno di Conte sulla panchina della Juventus sono sempre di più e con lui come tecnico, Fagioli potrebbe riacquistare la fiducia persa anche a Torino.