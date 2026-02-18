L'ex calciatore viola Alberto Di Chiara è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Non dimentichiamoci che la Fiorentina non è mai riuscita a trovare continuità, tant'è che fin dall'inizio non riesce a tirarsi fuori dalla zona pericolosa della classifica. Non si possono fare paragoni con il 1990, in quel campionato i valori erano totalmente diversi e un tredicesimo posto di allora valeva molto più di oggi. Poi allora la Fiorentina giocava la Coppa Uefa, competizione in cui affrontava avversarie vere, non certo del livello della Conference. Il paragone casomai si può fare con la Fiorentina del 1992, costruita per ben altre ambizioni e poi retrocessa”.

“Parisi può essere un valore aggiunto”

Poi ha aggiunto: “Ho vissuto varie esperienze in ambienti molto freddi climaticamente, mi ricordo una trasferta in Russia terribile in cui non sapevamo cos'altro metterci addosso per giocare. Parisi? A volte quando provi soluzioni d'emergenza finisce per azzeccarci, e in effetti da esterno alto questo ragazzo ha dimostrato d'avere quella marcia in più che non aveva mai fatto vedere. E' un giocatore che senza dubbio, se riesce a mantenere questo rendimento, potrà essere molto utile alla causa da qui a fine stagione”.