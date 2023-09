Il Manchester United pronto alla nuova offerta per Amrabat, poi palla alla Fiorentina. Il giocatore vuole solo i Red Devils

Giornata incandescente in casa Fiorentina sul fronte mercato, soprattutto per quanto riguarda la cessione di Sofyan Amrabat. La società viola, dopo aver rifiutato una prima offerta di prestito da parte del Manchester United, nelle prossime ore riceverà un'altra e probabilmente ultima proposta da parte dei Red Devils per il marocchino.

Il giocatore vuole solo il club inglese del ten Hag e non vuole prendere in considerazione le altre alternative. Nella serata di ieri si era fatto avanti anche il Fulham per lui, ma Amrabat fin da giugno aspetta solo l'offerta decisiva dello United. L'offerta arriverà, poi la palla passerà alla Fiorentina. Lo scrive l'esperto di mercato Fabrizio Romano.