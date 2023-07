Barbara Lorenzoni, la mamma del centrocampista della Fiorentina Lorenzo Amatucci, ha parlato a La Nazione dell'esperienza del figlio con la Nazionale italiana e non solo:

“Lorenzo ci ha chiamato appena finita la partita per condividere la gioia insieme a noi. E’ uno di poche parole, ma dalla sua voce tradiva tutta l’emozione per un successo così importante. Eravamo soli io e mio marito. Avevamo anche pensato di andare a Malta, ma poi gli impegni di lavoro non ce lo hanno permesso".

E ancora: “Lorenzo ha sempre avuto in testa l’obiettivo di diventare un calciatore. Già a 9 anni gli preparavo il pranzo e lo accompagnavo al casello dell’autostrada dove venivano a prenderlo per andare agli allenamenti a Firenze. Tornava alle otto di sera. A Castelnuovo e Subbiano lo vediamo poco, penso che nemmeno si fermerà qui in questi giorni, ma si aggregherà direttamente alla prima squadra”.

Infine: "Futuro? Vedremo gli sviluppi di mercato”.