Flachi: "Terrei solo Bonaventura, poi non sono preoccupato dagli addii a centrocampo. Ma alla Fiorentina manca 'sta benedetta punta"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del mercato viola, a cominciare dal centrocampo: “Non sono preoccupato dai tanti addii, la Fiorentina generalmente può fare qualcosa di più importante. I giocatori attuali non mi hanno particolarmente esaltato, da Maxime Lopez agli altri. L’unico è Bonaventura, se ci fosse la possibilità di una sua permanenza lo terrei il più a lungo possibile. Può essere un punto di riferimento sotto tanti punti di vista. Poi serviranno tanti giocatori, che partiranno alla pari con un nuovo tecnico, sperando che riescano a far fare un salto di qualità”.

“Manca la benedetta punta. Lucca e Retegui…”

Ma sulle priorità del mercato, aggiunge: “Oltre al centrocampo, serve ‘sta benedetta punta. Di nomi ne sono usciti, da Lucca a Retegui, però… Dipende anche da Palladino e da come vuole giocare, ma devono essere esaltate le qualità. Sinceramente Lucca non mi dispiace, come prima punta può dare altre soluzioni e far giocare bene. Viste le situazioni attuali, comunque, si potrebbe virare su altro. Siamo sempre alle solite, insomma”.