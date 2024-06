L'ex Fiorentina Ciccio Graziani ha detto la sua a Radio Bruno Toscana sulla questione attaccanti: “Il prezzo di Retegui è esagerato, anche se il giocatore non mi dispiace. Ha grandi margini di miglioramento e in area si muove bene. Belotti? Mi piaceva ma mi ha deluso, non solo per i pochi gol ma anche per l'atteggiamento”.

“A Firenze falliscono tutti”

Poi ha aggiunto: “Forse dovremmo cominciare a chiederci perché tutti gli attaccanti che vengono a Firenze falliscono. Lo stesso Beltran alla Fiorentina è peggiorato, oltre al fatto che non è nemmeno una vera punta”.

“Burdisso e Pradè ignorati dalla società”

Infine: “Quando la Fiorentina era quarta a gennaio, Pradè sollecitò la società a investire ma dall'alto qualcuno non lo ascoltò. Burdisso mi ha detto più volte che alcuni giocatori da lui consigliati non sono stati neanche presi in considerazione”.