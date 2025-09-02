Dodô saluta Beltran: "Buona fortuna fratello, sei un calciatore molto forte ma anche un amico umile. La tua allegria è contagiosa"

Lucas Beltran ieri ha lasciato la Fiorentina passando al Valencia, ed oltre a Mandragora e De Gea, che hanno dedicato storie su Instagram all'argentino, anche il brasiliano Dodô ha salutato il compagno di squadra, augurandogli il meglio per la prossima avventura.

Le parole di Dodô

“Buona fortuna fratello, voglio parlare di altro perchè come giocatore so già che sei molto forte, ma come persona e amico hai umiltà, e la tua allegria è contagiosa per tutti noi, meriti sempre il meglio”.