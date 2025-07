Primi accenni di vera Fiorentina e una botta d'entusiasmo

La prima uscita stagionale della Fiorentina, in realtà sarà una kermesse totalmente fatta in famiglia. Stasera alle ore 20 al Viola Park, la prima squadra affronterà la formazione Primavera diretta da Galloppa.

Abbozzo di squadra

Un'occasione per vedere qualcosa, un abbozzo della Fiorentina targata Pioli e sarà anche un'occasione per una botta d'entusiasmo data da tutto l'ambiente.

Grande entusiasmo

Lo stadio Curva Fiesole si annuncia praticamente esaurito per questa amichevole sui generis; del resto tra la tifoseria c'è molta voglia di vedere all'opera la nuova viola, come dimostra anche l'andamento della campagna abbonamenti per la prossima stagione.