Beltran non riesce ad incidere nonostante la titolarità nel primo match delle Olimpiadi. Pareggio clamoroso dell'Argentina con il Marocco

Si è da poco conclusa la prima partita delle Olimpiadi dell'Argentina di Beltran, attaccante viola che è partito subito titolare dall'inizio.

Male la prima dell'Argentina

Lucas ha giocato insieme ad Alvarez del Manchester City in un attacco a due punte, questa la scelta del ct albiceleste per la sfida al Marocco. L'attaccante della Fiorentina è uscito verso il settantesimo di gioco, subito dopo il gol del 1-2 dei suoi. Gli africani, infatti, sono andati avanti di due reti, entrambe segnate da Rahimi, la seconda su rigore.

Un Beltran poco incisivo

Nella ripresa, i sudamericani hanno accorciato con Simeone, ma non si tratta dell'ex viola, bensì del fratello Giuliano, di proprietà dell'Atletico Madrid. Alla fine però non hanno avuto la meglio i marocchini perché Medina l'ha pareggiata al 90'+16. Un inizio comunque negativo per l'Albiceleste di Beltran, che non è riuscito a brillare, al netto di qualche discreto cambio di campo. Zero occasioni da gol per lui, che ha saputo però ben gestire il possesso anche se ha spesso giocato lontano dalla porta.