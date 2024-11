Bove e Comuzzo scaldate i motori: c'è il Mondiale 2026 che potrebbe aspettarvi dietro l'angolo

Nel piano di rinascita della Nazionale azzurra, Spalletti sta restringendo sempre più il cerchio per costruire il nocciolo del suo gruppo-base. Dopo la fortunata campagna in Nations League, sarà la volta delle qualificazioni ai Mondiali 2026: sempre meno lo spazio per sperimentare ma ancora sufficiente il tempo per mettersi in mostra. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i candidati ad entrare nel giro concreto azzurro ci sono anche Comuzzo e Bove: il primo è già nel gruppo e con margini anche per rimanere, il secondo è capitano dell'Under 21 ma, come detto, potrebbe puntare al salto continuando a far bene con la Fiorentina.