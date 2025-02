L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato in occasione della presentazione del Pepito Day ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com: “Sono davvero felice che Giuseppe Rossi faccia questo evento a Firenze, e ovviamente ci sarò anch'io. Togliendo i grandi campioni del Real Madrid, dove comunque sono stato poco, lui è il calciatore più forte con cui abbia giocato. Quando non era infortunato fece cose incredibili, chissà cosa avrebbe potuto fare in quella stagione 2013/14 se non si fosse fatto male a metà stagione. Avremmo potuto fare davvero qualcosa di straordinario”.

“Finalmente la Fiorentina lotta per la Champions”

Sulla Fiorentina attuale: “Rispetto al nostro periodo il calcio è cambiato tantissimo, forse qualcuno di noi non avrebbe potuto giocare oggi. Le cose tecniche che facevamo noi sarebbero state difficili da replicare alla velocità del calcio di oggi. Non mi piace fare paragoni, dico solo che sono contento del mercato che ha fatto la Fiorentina e del fatto che sia tornata finalmente a lottare per la Champions”.

“Palladino ha l'imbarazzo della scelta”

Infine: “Non mi rivedo in nessuno dei calciatori attuali, però nella rosa della Fiorentina ci sono tanti profili di qualità. Richardson è un ragazzo molto talentuoso, gli manca ancora un po' di personalità ma ha grandi potenzialità. La cosa più importante comunque è la vasta possibilità di scelta che ha Palladino, oggi il tecnico viola si gira in panchina e ha davvero tante risorse a cui attingere”.